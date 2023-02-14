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Новости

13:00

Технологии

"Техно": новости нейросетей

"Техно": новости нейросетей

Боты стали вмешиваться в работу визовых центров в Москве

"Техно": обновленный поисковик Bing

Камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93% – Собянин

В России начали продавать новые смартфоны Samsung

В России открылись продажи новых моделей смартфонов Samsung

В России начались продажи новых моделей смартфонов Samsung

В Google заявили об угрозе чат-ботов с искусственным интеллектом

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

"Техно": технологичные стартапы

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

Google запускает тестирование текстового искусственного интеллекта Bard, который будет конкурировать с ChatGPT. Cервис будет интегрирован в поисковую систему. Bard призван генерировать ответы на вопросы пользователей.

Тем временем компания Apple проведет закрытый саммит для сотрудников. Тема – искусственный интеллект. Что может измениться в продукции Аpple?

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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