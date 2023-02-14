"Техно": новости нейросетей

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

Google запускает тестирование текстового искусственного интеллекта Bard, который будет конкурировать с ChatGPT. Cервис будет интегрирован в поисковую систему. Bard призван генерировать ответы на вопросы пользователей.

Тем временем компания Apple проведет закрытый саммит для сотрудников. Тема – искусственный интеллект. Что может измениться в продукции Аpple?

Подробнее – в программе "Техно".