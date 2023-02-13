"Техно": обновленный поисковик Bing

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

7 февраля прошла презентация, где корпорация Microsoft представила обновленный поиск Bing с ассистентом, то есть компания встроила нейросеть в свой поисковик. Как теперь изменится взаимодействие пользователя с компьютером?

Подробнее – в программе "Техно".