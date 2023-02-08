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Новости

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Технологии

"Техно": дайджест техно новостей

"Техно": дайджест техно новостей

Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом

"Актуальный репортаж": беспилотный состав может появиться в московском метро

Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Новости часа: в России активизировалась эпидемия коронавирусной инфекции

"Техно": презентация новых гаджетов от Samsung

Новости часа: державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми

В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании

"ТЕХНО": чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом появился в Сети

В Роскачестве предупредили о последствиях использования общественного Wi-Fi

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

Компания "Авито" запустила специальную видеоленту для пользователей. С ее помощью они могут рассмотреть товар со всех сторон.

Альфа-Банк и "Тинькофф" запустили специальные стикеры на телефон. С их помощью можно оплатить покупку бесконтактным способом.

В Москве появится робот по имени Пиксель, который будет убирать улицы города. Его изобрели в России, при этом 100% комплектующих отечественного производства.

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