"Техно": дайджест техно новостей

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

Компания "Авито" запустила специальную видеоленту для пользователей. С ее помощью они могут рассмотреть товар со всех сторон.

Альфа-Банк и "Тинькофф" запустили специальные стикеры на телефон. С их помощью можно оплатить покупку бесконтактным способом.

В Москве появится робот по имени Пиксель, который будет убирать улицы города. Его изобрели в России, при этом 100% комплектующих отечественного производства.