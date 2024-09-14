Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": печень

"Доктор 24. Темы недели": печень

"Долголетие шоу": выпуск 2

"Время новых. Шоу": одежда для собак

"Сити. Едим": гонконгская и японская кухни по-московски

Антициклон сохранится в Москве 14 сентября

Путин присвоил звание Героя России подполковнику Александру Данилову

Эксперт рассказала, как выбрать качественный утюг

Библиотеки Москвы стали центрами притяжения для молодежи

Москвичам рассказали о погоде 14 сентября

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Почему у многих жителей большого города появляются проблемы с печенью? Какие заболевания печени чаще всего возникают у молодых и почему? Если печень не болит, тогда как понять, что она не в порядке?

Какие неожиданные привычки убивают вашу печень? Какие продукты полезны для печени, а какие, наоборот, ее разрушают? Нужно ли чистить печень и покупать для профилактики гепатопротекторы? И как сохранить здоровье печени? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

Читайте также
Программа: Доктор 24. Темы недели
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика