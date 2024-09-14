"Доктор 24. Темы недели": печень

Почему у многих жителей большого города появляются проблемы с печенью? Какие заболевания печени чаще всего возникают у молодых и почему? Если печень не болит, тогда как понять, что она не в порядке?

Какие неожиданные привычки убивают вашу печень? Какие продукты полезны для печени, а какие, наоборот, ее разрушают? Нужно ли чистить печень и покупать для профилактики гепатопротекторы? И как сохранить здоровье печени? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

