Участок БКЛ закроют с 22 июня

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08 июня, 10:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": семья

"Доктор 24. Темы недели": семья

Жители северо-востока Москвы и Мытищ встретили диких животных

"Москва сегодня": москвичей предупредили об опасном солнечном излучении

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Готовимся к беременности. Что важно знать каждой женщине, если она собирается забеременеть, и что должен знать будущий папа? Как подготовиться? Какие анализы и обследования нужно пройти?

В какие мифы о беременности не стоит верить? И какие продукты нужно включить в свой рацион каждой будущей маме? Как работает новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи? Что такое центр женского здоровья?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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