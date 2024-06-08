"Доктор 24. Темы недели": семья

Готовимся к беременности. Что важно знать каждой женщине, если она собирается забеременеть, и что должен знать будущий папа? Как подготовиться? Какие анализы и обследования нужно пройти?

В какие мифы о беременности не стоит верить? И какие продукты нужно включить в свой рацион каждой будущей маме? Как работает новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи? Что такое центр женского здоровья?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".

