"Доктор 24. Темы недели": врачи объяснили, как избавиться от лишнего веса

Как избавиться от лишнего веса? К каким заболеваниям может привести лишний вес? Какие диеты помогут похудеть, а какие нет? Какие продукты нужно включить в свой рацион, а какие, наоборот, исключить? Какие заболевания нужно вылечить, чтобы похудеть к лету? Нужно ли обращаться к врачу за помощью? К какому специалисту следует записаться в первую очередь?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24. Темы недели".