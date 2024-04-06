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06 апреля, 10:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали о пользе и вреде от домашних животных

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали о пользе и вреде от домашних животных

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Все животные влияют на здоровье людей, они могут приносить как пользу, так и вред. По статистике, в каждой второй московской семье есть кошка и в каждой третьей – собака. Кроме того, люди заводят попугаев, рыбок, морских свинок.

Как кошки снижают риск развития инфаркта и инсульта, но при этом ухудшают работу иммунитета? Почему собаки эффективно борются с депрессией? И каким образом рыбки могут спровоцировать аллергию? Для кого особенно опасны уличные голуби и утки? На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24. Темы недели".

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