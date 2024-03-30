"Доктор 24. Темы недели": аптечка

Когда мы пользуемся аптечкой? Когда нам срочно нужны какие-то лекарства. Но насколько безопасны препараты, которые у вас там хранятся? Изучим домашнюю аптечку вместе с врачами и выясним, почему лекарства нельзя хранить на кухне.

Зачем в аптечке два жаропонижающих? Какие препараты нужно положить в аптечку "на всякий случай"? Каким современным безопасным средством заменить йод? Что из аптечки точно выбросить? И какие средства первой помощи должны быть в аптечке?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".