"Доктор 24. Темы недели": как развивается сахарный диабет II типа

В Москве зарегистрировано 390 тысяч человек, больных сахарным диабетом II типа. Однако, по оценкам специалистов, таких людей может быть намного больше, так как в первые годы сахарный диабет развивается без симптомов, и люди даже не подозревают, что больны.

Почему у жителей больших городов часто развивается эта болезнь? Как с помощью обычного сантиметра понять, грозит ли она именно вам? Почему сахарный диабет чаще всего развивается из-за продуктов, в которых нет сахара ? И что делать, чтобы от него защититься?

Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".