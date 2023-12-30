Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

30 декабря, 16:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как подготовиться к Новому году

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как подготовиться к Новому году

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Подготовка к Новому году отнимает массу сил, времени и финансов. Врачи рассказали, что важно успеть сделать до Нового года, чтобы отметить его спокойно и радостно.

Как распределить дела и при этом все успеть? Что полезного и вкусного можно приготовить на новогодний стол? Какие правила соблюдать, чтобы утром 1 января не было тяжело и больно? И какую проверку организма надо сделать сразу после новогодних каникул, чтобы быть уверенным в своем здоровье на весь год? На эти и другие вопросы ответили специалисты в программе "Доктор 24. Темы недели".

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