"Доктор 24. Темы недели": биологический возраст

Врач рассказал, что такое биологический возраст, а также, каким образом можно узнать, сколько лет организму на самом деле.

Что делает некоторых людей старше своего возраста? Как на это влияет работа? Какие продукты буквально омолаживают и уменьшают биологический возраст? И какими привычками – физическими и психологическими – нужно обзавестись, чтобы быть моложе, чем ваш реальный возраст в паспорте?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".