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14 октября, 21:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи объяснили, как снизить риск заражения гриппом

"Доктор 24. Темы недели": врачи объяснили, как снизить риск заражения гриппом

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Какой грипп ждет столицу в этом году? Насколько эффективна будет от него прививка? Что важно знать про это заболевание всем жителям больших городов? По каким симптомам заподозрить развитие гриппа? Какие осложнения могут возникать и почему? Что нужно есть и пить, чтобы укрепить иммунитет и снизить риск заражения гриппом? И что еще можно делать, чтобы от него защититься?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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