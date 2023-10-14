14 октября, 21:00Общество
"Доктор 24. Темы недели": врачи объяснили, как снизить риск заражения гриппом
Какой грипп ждет столицу в этом году? Насколько эффективна будет от него прививка? Что важно знать про это заболевание всем жителям больших городов? По каким симптомам заподозрить развитие гриппа? Какие осложнения могут возникать и почему? Что нужно есть и пить, чтобы укрепить иммунитет и снизить риск заражения гриппом? И что еще можно делать, чтобы от него защититься?
На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".
Программа: Доктор 24. Темы недели