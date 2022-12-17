"Доктор 24. Темы недели": бессонница большого города

Бессонница – бич большого города. Из-за нее у москвичей снижается работоспособность и стрессоустойчивость. Отсюда неприятности на работе, в учебе, в личной жизни, а еще масса проблем со здоровьем. По данным врачей, бессонница может стать причиной снижения иммунитета и даже развития рака.

Как наладить сон? Что делать, чтобы быстро засыпать и не просыпаться ночью? Какие гаджеты для сна эффективны, а какие не очень? При какой температуре нужно спать, чтобы быть максимально здоровым? Чем перекусить перед сном, чтобы улучшить качество сна? И от каких болезней нас защищает крепкий сон? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".