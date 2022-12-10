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"Доктор 24. Темы недели": городские мифы о здоровье

"Доктор 24. Темы недели": городские мифы о здоровье

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Почему жители больших городов болеют? Иногда – это случайность. А иногда – просто незнание элементарных правил профилактики. И часто в этом виноваты городские мифы о здоровье.

Ярлыки, которые застряли у городских жителей в головах. Нам говорят, "нужно носить шапку, иначе будет менингит!" Но это – Миф! "Если человек поперхнулся – нужно постучать ему по спине!" Но и это – Миф! Об этом – в программе "Доктор 24".

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