"Доктор 24. Темы недели": городские мифы о здоровье

Почему жители больших городов болеют? Иногда – это случайность. А иногда – просто незнание элементарных правил профилактики. И часто в этом виноваты городские мифы о здоровье.

Ярлыки, которые застряли у городских жителей в головах. Нам говорят, "нужно носить шапку, иначе будет менингит!" Но это – Миф! "Если человек поперхнулся – нужно постучать ему по спине!" Но и это – Миф! Об этом – в программе "Доктор 24".

