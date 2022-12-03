"Доктор 24. Темы недели": холод – друг или враг?

В большом городе наступила зима – самое время изучить холод со всех сторон. У кого из москвичей холод может вызвать инфаркт, а у кого аллергию? Почему на холоде трескаются губы, краснеет лицо, течет из носа и возникает кашель, и о каких проблемах это предупреждает?

Каких продуктов нужно есть больше в холодное время года, чтобы не мерзнуть, и при этом не набрать лишний вес? Как можно или как нельзя согреваться на холоде? Об этом – в программе "Доктор 24".