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Новости

03 декабря, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": холод – друг или враг?

"Доктор 24. Темы недели": холод – друг или враг?

"Доктор 24. Темы недели": как не тратить лишние деньги

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В большом городе наступила зима – самое время изучить холод со всех сторон. У кого из москвичей холод может вызвать инфаркт, а у кого аллергию? Почему на холоде трескаются губы, краснеет лицо, течет из носа и возникает кашель, и о каких проблемах это предупреждает?

Каких продуктов нужно есть больше в холодное время года, чтобы не мерзнуть, и при этом не набрать лишний вес? Как можно или как нельзя согреваться на холоде? Об этом – в программе "Доктор 24".

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