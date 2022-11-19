"Сделано в Москве": конструктивизм

Конструктивизм – самое яркое течение советского авангарда. Инструмент, с помощью которого менялся быт советских граждан.

Как конструктивизм отменил "искусство ради искусства" и сделал его ближе к народу? Почему люди объединялись в коммуны и были готовы делиться деньгами, бельем и партнерами? Как конструктивисты освобождали человека от "кухонного рабства" и создавали рекламу и почему их детище – прозодежда – так и не попало в гардероб советских граждан? Об этом – в программе "Сделано в Москве".

