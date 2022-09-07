"ТрендыБренды": сыр Гауда

Сладко-сливочный с легкой остринкой – вкус сыра Гауда знаком, пожалуй, каждому. Но далеко не все знают, из чего должен быть изготовлен правильный натуральный продукт и что на него влияет даже питание коров, которые дают молоко.

В новом выпуске проекта "ТрендыБренды" зрителей ждет экскурсия на производство крафтовых сыров, где можно увидеть все этапы создания Гауды по высоким эко-стандартам. Об этом – в программе "ТрендыБренды".