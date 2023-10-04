"Рейд 112": таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте

Таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Кот застрял в двигателе машины марки Subaru на улице Басманной. На место происшествия приехали несколько бригад спасателей и приступили к извлечению животного.

Два автомобиля столкнулись на улице Вяземской. В одном из них находился ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.