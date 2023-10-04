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04 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте

"Рейд 112": таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте

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Таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Кот застрял в двигателе машины марки Subaru на улице Басманной. На место происшествия приехали несколько бригад спасателей и приступили к извлечению животного.

Два автомобиля столкнулись на улице Вяземской. В одном из них находился ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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