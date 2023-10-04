04 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте
Таксист врезался в мачту городского освещения на Пролетарском проспекте. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Кот застрял в двигателе машины марки Subaru на улице Басманной. На место происшествия приехали несколько бригад спасателей и приступили к извлечению животного.
Два автомобиля столкнулись на улице Вяземской. В одном из них находился ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112