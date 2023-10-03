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03 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на Балаклавском проспекте

"Рейд 112": ДТП произошло на Балаклавском проспекте

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ДТП произошло на Балаклавском проспекте. Водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу влетела на разделительный островок безопасности, где сбила дорожный знак.

Еще одна авария случилась на улице Новый Арбат. Там автомобиль столкнулся с мотоциклом. Мужчину, который управлял мотоциклом, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в квартире на улице Утренней. Бригада пожарных оперативно прибыла на место. Хозяин квартиры получил ожог руки. Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".

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