"Рейд 112": ДТП произошло на Балаклавском проспекте

ДТП произошло на Балаклавском проспекте. Водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу влетела на разделительный островок безопасности, где сбила дорожный знак.

Еще одна авария случилась на улице Новый Арбат. Там автомобиль столкнулся с мотоциклом. Мужчину, который управлял мотоциклом, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в квартире на улице Утренней. Бригада пожарных оперативно прибыла на место. Хозяин квартиры получил ожог руки. Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".