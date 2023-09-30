"Рейд 112": пожар произошел в квартире на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте произошел пожар в квартире. Выяснилось, что в квартире загорелось масло, которое пролили на плиту. Огонь в считанные секунды распространился по вытяжке, загорелись натяжные потолки. Произошло сильное задымление внутри здания. Жильцов дома быстро эвакуировали. Среди них были и иностранцы, которые подумали, что идут учения. Пожар ликвидировали в считанные минуты. Хозяева квартиры, в которой произошел пожар, испытали сильный стресс. Однако от медицинской помощи молодые люди отказались.

Около двух часов ночи водитель автомобиля Мицубиси не справился с управлением и врезался знак, а затем в дерево. От удара машину развернуло. Она вылетела на тротуар и ударилась о здание. Прибывшие на место ЧП медики оказали водителю первую помощь. У автомобиля оказался сильно поврежден моторный отсек. Однако сработавшие в салоне подушки безопасности спасли водителя от серьезных травм.

В 2 часа ночи неизвестный злоумышленник в капюшоне, маске и перчатках пробрался в автомагазин по адресу Измайловский бульвар, дом 10. Сначала он вскрыл первую дверь, затем вторую, а после повалил на пол терминал и начал орудовать топором. За считанные минуты вор получил доступ к деньгам внутри устройства. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения. На все ограбление вору понадобилось меньше трех минут. Он также быстро скрылся с места преступления, как и совершил кражу. Ведется поиск злоумышленника.

В начале второго сотрудники торгового комплекса почувствовали едкий запах дыма, а затем увидели, что загорелась крыша. Несколько неравнодушных мужчин с ведрами бросились тушить пожар. Когда эта мера не помогла, в ход пошли огнетушители. На место происшествия оперативно прибыли 12 расчетов пожарно-спасательного гарнизона Москвы, 3 экипажа скорой помощи и полиция.

Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".