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29 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": BMW врезался в такси на перекрестке с улицей Белореченская в Москве

"Рейд 112": BMW врезался в такси на перекрестке с улицей Белореченская в Москве

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Около 00:50 автомобиль BMW на перекрестке с улицей Белореченская совершил столкновение с такси Skoda Octavia, врезавшись последнему в заднюю правую часть. Оба водителя утверждают, что пересекали улицы на зеленый светофор. Группе разбора предстоит выяснить степень вины участников ДТП.

В полночь жители дома №14 на улице Ходынская позвонили пожарным и сообщили о едком дыме, а также о запахе гари. Выяснилось, что загорелась одна из квартир на первом этаже. Хозяева жилья успели выбраться. В результате возгорание потушили, но помещение сильно выгорело.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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