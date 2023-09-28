"Рейд 112": таксист врезался в Mercedes на Бескудниковском бульваре

Около 00:05 автомобиль Mercedes двигался по Дмитровскому шоссе в сторону центра. В районе дома 99, корпуса 1, с Бескудниковского бульвара на красный светофор выехал таксист Hyundai Solaris. В результате произошло столкновение. Водителя и пассажира такси увезли на скорой в ближайшую больницу. В салоне Mercedes сработали подушки безопасности, что спасло водителя от травм.

В полночь жители дома 17 на Большой Марьинской улице позвонили в полицию и сообщили, что обнаружили во дворе истекающего кровью человека. Выяснилось, что мужчина прятался от нападавших в подъезде. Он утверждал, будто его ранили из пистолета. Однако медики не обнаружили на нем следов от выстрелов. В обстоятельствах этой запутанной истории сейчас разбирается полиция.

Подробнее – в программе "Рейд 112".