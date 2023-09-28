Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": таксист врезался в Mercedes на Бескудниковском бульваре

"Рейд 112": таксист врезался в Mercedes на Бескудниковском бульваре

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Движение транспорта затруднено на юго-восточном участке МСД из-за ДТП

Крупный природный пожар потушили у поселка на Кубани

Природный пожар возник на Кубани

Нетрезвый мужчина залез на памятник-фонтан у театра Вахтангова

Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха после ЧП

Новости мира: пожар на складе в Ташкенте после взрыва локализовали

Мужчина ранил двух человек, разбив в вагоне московского метро стеклянную бутылку

"Рейд 112": водитель Kia Spectra уснул за рулем и въехал в отбойник на Пятницком шоссе

Около 00:05 автомобиль Mercedes двигался по Дмитровскому шоссе в сторону центра. В районе дома 99, корпуса 1, с Бескудниковского бульвара на красный светофор выехал таксист Hyundai Solaris. В результате произошло столкновение. Водителя и пассажира такси увезли на скорой в ближайшую больницу. В салоне Mercedes сработали подушки безопасности, что спасло водителя от травм.

В полночь жители дома 17 на Большой Марьинской улице позвонили в полицию и сообщили, что обнаружили во дворе истекающего кровью человека. Выяснилось, что мужчина прятался от нападавших в подъезде. Он утверждал, будто его ранили из пистолета. Однако медики не обнаружили на нем следов от выстрелов. В обстоятельствах этой запутанной истории сейчас разбирается полиция.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика