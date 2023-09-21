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21 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": Mercedes врезался в металлический забор в Москве

"Рейд 112": Mercedes врезался в металлический забор в Москве

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Автомобиль Mercedes совершил наезд на препятствие. У дома № 16 на дороге с круговым движением водитель не справился с управлением, вылетел на бордюр, сбил дорожный знак и на полном ходу врезался в металлический забор.

В салоне находились трое мужчин, двое из них получили травмы. После прохождения медицинской экспертизы сотрудникам ДПС предстоит установить, кто из молодых людей был за рулем и в каком состоянии.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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