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20 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": два автомобиля такси столкнулись на Фестивальной улице в Москве

"Рейд 112": два автомобиля такси столкнулись на Фестивальной улице в Москве

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В столице столкнулись два автомобиля такси. Это произошло на Фестивальной улице. Отрицать свою вину водитель такси марки Volkswagen не стал.

Кроме того, в среду, 20 сентября, один из автомобилей двигался по внутренней стороне МКАД в направлении Варшавского шоссе в левом ряду. В районе 31-го километра ведутся дорожные работы, территория огорожена бетонными блоками. Водитель протаранил стойку, его машина после удара отлетела в крайний правый ряд. Его доставили в больницу. Подробнее – в программе "Рейд 112".

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