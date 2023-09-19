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19 сентября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием 2 автомобилей произошло на 1-й Магистральной улице

"Рейд 112": ДТП с участием 2 автомобилей произошло на 1-й Магистральной улице

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В 01:15 автомобиль Lada Largus врезался в Ford Mondeo на 1-й Магистральной улице, у дома № 8. На место происшествия приехали сотрудники ДПС, которые установят степень вины водителя Lada.

В 01:45 у автомобиля каршеринга во время движения по Строительному проезду оторвало правое переднее колесо. Машина стала неуправляемой и выскочила на газон. Водитель получил травму лица.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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