19 сентября, 23:55Происшествия
"Рейд 112": ДТП с участием 2 автомобилей произошло на 1-й Магистральной улице
В 01:15 автомобиль Lada Largus врезался в Ford Mondeo на 1-й Магистральной улице, у дома № 8. На место происшествия приехали сотрудники ДПС, которые установят степень вины водителя Lada.
В 01:45 у автомобиля каршеринга во время движения по Строительному проезду оторвало правое переднее колесо. Машина стала неуправляемой и выскочила на газон. Водитель получил травму лица.
Подробнее – в программе "Рейд 112".
Программа: Рейд 112