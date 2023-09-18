"Рейд 112": самокатчик врезался в автомобиль на юго-востоке Москвы

Мужчина на электросамокате врезался в автомобиль Lada Largus. Авария произошла в районе улицы Люблинской, дома 109, корпуса 1.

Врачи пытались оказать пострадавшему помощь, однако мужчина вел себя неадекватно и убежал от медиков в одних трусах. Пострадавший был не в состоянии объяснить, что с ним произошло. Он получил легкие ушибы рук и ног. Сотрудникам ДПС, которые приехали на место ДТП, пришлось догонять убежавшего гражданина.

Подробнее – в программе "Рейд 112".