"Рейд 112": мотоцикл столкнулся с автомобилем в центре Москвы

Мотоцикл столкнулся с автомобилем на столичной улице Маросейке. Байкер не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал.

Водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем каршеринга на Подъемной улице. В первом автомобиле находились двое мужчин в алкогольном опьянении. При виде камеры они начали вести себя агрессивно и объяснить обстоятельства аварии не смогли.

Массовая авария произошла на севере Москвы. Водитель автомобиля уснул за рулем и на большой скорости врезался в попутные машины. Водитель другой машины получила серьезные травмы и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

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