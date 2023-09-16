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16 сентября, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": мотоцикл столкнулся с автомобилем в центре Москвы

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Мотоцикл столкнулся с автомобилем на столичной улице Маросейке. Байкер не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал.

Водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем каршеринга на Подъемной улице. В первом автомобиле находились двое мужчин в алкогольном опьянении. При виде камеры они начали вести себя агрессивно и объяснить обстоятельства аварии не смогли.

Массовая авария произошла на севере Москвы. Водитель автомобиля уснул за рулем и на большой скорости врезался в попутные машины. Водитель другой машины получила серьезные травмы и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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