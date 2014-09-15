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Новости

15 сентября 2014, 22:45

Общество

Туристическая компания "Верса" частично приостановила деятельность

Туристическая компания "Верса" частично приостановила деятельность

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Первая группа клиентов "Южного креста" вылетела в Москву из Мексики

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"Утро": О турмаршрутах Москвы расскажет электронная карта на 3 языках

Как клинтам турфирмы-банкрота "Южный крест" получить компенсации

Петербургская туристическая компания "Верса" частично приостановила свою деятельность, сообщает канал "Москва 24". В настоящее время примерно 9 тысяч клиентов турфирмы отдыхают за рубежом. Еще часть клиентов находится в России и только собирается направиться на отдых. У них возникают проблемы прямо в аэропорту. Уже известно, что возмещать ущерб людям за испорченных отдых будут страховые компании "ВСК", а также организации "Авангард Полис" и "Страховая компания "Авеста".
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туризм программы кризисы Елизавета Кушак Верса туроператоры

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

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Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

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Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

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Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

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Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

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Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

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Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

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Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

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