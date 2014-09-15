Туристическая компания "Верса" частично приостановила деятельность

Петербургская туристическая компания "Верса" частично приостановила свою деятельность, сообщает канал "Москва 24". В настоящее время примерно 9 тысяч клиентов турфирмы отдыхают за рубежом. Еще часть клиентов находится в России и только собирается направиться на отдых. У них возникают проблемы прямо в аэропорту. Уже известно, что возмещать ущерб людям за испорченных отдых будут страховые компании "ВСК", а также организации "Авангард Полис" и "Страховая компания "Авеста".