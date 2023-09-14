Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей на Мытной улице

"Рейд 112": ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей на Мытной улице

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В ночь на 14 сентября мотоцикл двигался по улице Мытной в сторону Большой Тульской. На перекрестке, напротив Даниловского рынка, во встречном направлении ехал автомобиль такси.

Как утверждает байкер, водитель начал поворачивать на перекрестке на красный сигал светофора и врезался в него. От удара такси развернуло, после чего в него врезался другой автомобиль. От удара у мотоцикла лопнул диск переднего колеса.

Подробнее – в эфире в программе "Рейд 112":

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Программа: Рейд 112
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