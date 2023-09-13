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13 сентября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": водитель въехал в мачту городского освещения на Кутузовском проспекте

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В ночь на 13 сентября водитель автомобиля Мерседес потерял управление и на большой скорости врезался в мачту городского освещения на Кутузовском проспекте.

Отмечается, что ДТП произошло в нескольких метрах от автобусной остановки, на тот момент на ней не было людей.

Мужчина за рулем оказался заблокирован, ему помогли выбраться из салона проезжавшие мимо водители. В результате произошедшего водитель был госпитализирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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