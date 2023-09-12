"Рейд 112": грузовик с хлебом перевернулся на 60-м километре МКАД

В ночь на 12 сентября на 60-м километре МКАД перевернулся грузовик, который развозил хлеб по ночным магазинам Москвы. Около развязки с Рублево-Успенским шоссе, водитель поздно увидел предупреждающий знак и пластиковые ограждения, свидетельствующие о проведении дорожных работ.

В результате этого он врезался в бетонный ограничитель и перевернулся. Грузовик не задел машины, едущие в попутном направлении. При этом водитель, находившийся за рулем, не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

