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12 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": грузовик с хлебом перевернулся на 60-м километре МКАД

"Рейд 112": грузовик с хлебом перевернулся на 60-м километре МКАД

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В ночь на 12 сентября на 60-м километре МКАД перевернулся грузовик, который развозил хлеб по ночным магазинам Москвы. Около развязки с Рублево-Успенским шоссе, водитель поздно увидел предупреждающий знак и пластиковые ограждения, свидетельствующие о проведении дорожных работ.

В результате этого он врезался в бетонный ограничитель и перевернулся. Грузовик не задел машины, едущие в попутном направлении. При этом водитель, находившийся за рулем, не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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