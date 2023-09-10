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10 сентября, 05:00

Происшествия

"Рейд 112": водитель автомобиля "ГАЗ Соболь" врезался в отбойник на 14-м км МКАД

"Рейд 112": водитель автомобиля "ГАЗ Соболь" врезался в отбойник на 14-м км МКАД

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На 14-м километре МКАД водитель автомобиля "ГАЗ Соболь" не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. От сильного удара машину развернуло, и она опрокинулась на левый бок. По словам очевидцев, водитель "Газели" вел себя на дороге неадекватно. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

На Совхозной улице задержана девушка по подозрению в хулиганских действиях. В полицию поступило сообщение от сотрудников продуктового магазина о пьяной и неадекватной покупательнице, которая разбила стеклянную бутылку пива о голову кассира. Для дальнейших разбирательств участников конфликта доставили в ближайшее отделение полиции.

Об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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