"Рейд 112": водитель автомобиля "ГАЗ Соболь" врезался в отбойник на 14-м км МКАД

На 14-м километре МКАД водитель автомобиля "ГАЗ Соболь" не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. От сильного удара машину развернуло, и она опрокинулась на левый бок. По словам очевидцев, водитель "Газели" вел себя на дороге неадекватно. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

На Совхозной улице задержана девушка по подозрению в хулиганских действиях. В полицию поступило сообщение от сотрудников продуктового магазина о пьяной и неадекватной покупательнице, которая разбила стеклянную бутылку пива о голову кассира. Для дальнейших разбирательств участников конфликта доставили в ближайшее отделение полиции.

Об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.