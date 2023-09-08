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08 сентября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль свалился в Куркинский пруд

"Рейд 112": автомобиль свалился в Куркинский пруд

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Автомобиль BMW свалился в Куркинский пруд в районе дома 13 на Новогорской улице. На дорогу выбежала собака и попала под колеса. Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги, в итоге машина упала в воду. Сбитая собака между тем с места ДТП убежала.

Пожар произошел в складских и офисных помещениях в доме 26А на Кусковской улице. На место происшествия было направлено 29 расчетов сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Площадь возгорания превышала 800 квадратных метров. Примерно через два часа пожар удалось ликвидировать, после чего началась проливка разбор сгоревших конструкций.

Пожар произошел в гаражах во дворе дома 8, корпус 2, на 3-й Филевской улице. Тем не менее пожарным потребовалось всего пять минут, чтобы ликвидировать возгорание. По предварительным данным, в гараже развели костер граждане без определенного места жительства. Это и стало причиной пожара.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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