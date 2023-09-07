"Рейд 112": ДТП с участием угнанной машины каршеринга произошло на Дмитровском шоссе

Автомобиль каршеринга Chery Tiggo врезался в два припаркованных автомобиля в районе дома 42 на Дмитровском шоссе. Позже выяснилось, что водитель угнал машину у незнакомки, пока та ее осматривала. Попав в ДТП, мужчина скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

На ТТК грузовик "КамАЗ" врезался в машину такси Volkswagen. Перед въездом в Гагаринский тоннель водитель такси резко остановил автомобиль, поскольку из нее на ходу выпрыгнул пассажир. А водитель большегруза, который двигался за такси, не успел оттормозиться. Как рассказал водитель Volkswagen, у него отказал навигатор и иностранный пассажир подумал, что его везут по другому адресу, после чего выпрыгнул из машины.

Пожар произошел в нежилом здании на Ленинградском проспекте. Огонь полностью охватил небольшую одноэтажную кирпичную постройку. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Полчаса понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.

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