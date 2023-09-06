Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе

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ДТП с участием грузовика Tagaz Master и легковой машины Jetour произошло в районе дома 88 по Ленинградскому шоссе. Грузовик заглох, его водитель выставил знак аварийной остановки, однако спустя несколько минут в Tagaz на полном ходу врезалась легковушка. В результате часть груза оказалась на дороге. Медицинская помощь тем не менее никому не потребовалась.

В Юрьевском переулке задержали двух мужчин по подозрению в грабеже. Ночью в полицию позвонили работники продуктового магазина и сообщили, что мужчины пытаются открыто похитить продукты. Грабители не спешили скрыться с места происшествия, на выходе из магазина у них произошел конфликт с компанией молодых людей, тогда их и задержали полицейские.

Пожар произошел в складском помещении на Загородном шоссе. В момент возгорания там находилось несколько работников, они пытались самостоятельно потушить огонь. У пожарных на ликвидацию огня ушло семь минут. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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