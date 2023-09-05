"Рейд 112": пожар произошел в подвале дома на Краснопрудной улице

Пожар произошел в подвальном помещении жилого дома на Краснопрудной улице в Москве. Прибывшим на место расчетам потребовалось около двух минут, чтобы ликвидировать возгорание. В подвале находился мужчина из Средней Азии, который пек лепешки и заснул. Виновника происшествия доставили в ближайшее отделение полиции.

На детской площадке в районе дома 20 на улице Генерала Рычагова обнаружили голого мужчину. Местные жители вызвали экстренные службы. В итоге его госпитализировали в ближайшую больницу.

Небольшое ДТП вылилось в драку на 12-м километре МКАД. Водители Volkswagen и Kia не хотели пропускать друг друга, в результате чего поцарапали свои машины. Затем началась словесная перепалка и драка. Проезжавшие мимо автомобилисты разняли мужчин и вызвали сотрудников ДПС.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

