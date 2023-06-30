30 июня, 23:45Происшествия
"Рейд 112": "Митцубиси" и "Киа" столкнулись на Бутырской улице
Авария с участием автомобилей "Митцубиси Паджеро" и такси "Киа Оптима" произошла на улице Бутырская, в районе дома 10. От удара "Митцубиси" развернуло на 180 градусов. Автомобили получили незначительные повреждения. Водители не пострадали.
На аллее Жемчуговой около дома 1А произошло ДТП с участием "Фольксвагена Джетта" и Фольксвагена Поло" из-за перебегающих дорогу котят.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112