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30 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": "Митцубиси" и "Киа" столкнулись на Бутырской улице

"Рейд 112": "Митцубиси" и "Киа" столкнулись на Бутырской улице

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Авария с участием автомобилей "Митцубиси Паджеро" и такси "Киа Оптима" произошла на улице Бутырская, в районе дома 10. От удара "Митцубиси" развернуло на 180 градусов. Автомобили получили незначительные повреждения. Водители не пострадали.

На аллее Жемчуговой около дома 1А произошло ДТП с участием "Фольксвагена Джетта" и Фольксвагена Поло" из-за перебегающих дорогу котят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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