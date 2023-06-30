"Рейд 112": "Митцубиси" и "Киа" столкнулись на Бутырской улице

Авария с участием автомобилей "Митцубиси Паджеро" и такси "Киа Оптима" произошла на улице Бутырская, в районе дома 10. От удара "Митцубиси" развернуло на 180 градусов. Автомобили получили незначительные повреждения. Водители не пострадали.

На аллее Жемчуговой около дома 1А произошло ДТП с участием "Фольксвагена Джетта" и Фольксвагена Поло" из-за перебегающих дорогу котят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.