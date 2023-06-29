"Рейд 112": 6 автомобилей сгорели на Волочаевской улице

6 автомобилей сгорели на Волочаевской улице около дома 38А, строение 1. Ликвидировать возгорание пришлось в проливной дождь. В результате инцидента полностью выгорели "Мерседес" и "БМВ". Соседние 4 машины пострадали частично. Оказалось, что все автомобили принадлежат одной каршеринговой компании. Основная версия ЧП – поджог.

На Щелковском шоссе возле дома 24 по направлению в сторону области произошло ДТП с участием "Хендэ Портер" и такси "Хендэ Соната". Водитель такси объяснил аварию тем, что в сильный дождь при торможении у автомобиля началось неконтролируемое аквапланирование. В аварии никто не пострадал.

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