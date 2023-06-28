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28 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": "Фольксваген" столкнулся с "Киа" на Ленинградском проспекте

"Рейд 112": "Фольксваген" столкнулся с "Киа" на Ленинградском проспекте

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"Фольксваген" врезался в такси "Киа" в районе дома 63 на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал.

"Киа Спортэдж" столкнулся с запаркованными автомобилями около дома 97 на Алтуфьевском шоссе. Очевидцы оперативно позвонили в службу 112. "Ауди" разбили больше други автомобилей. Автоинспекторы предложили виновнику аварии пройти тест на алкоголь, но он отказался и устроил перепалку. Было решено вызвать наряд полиции.

Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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