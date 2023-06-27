"Рейд 112": авария с участием двух автомобилей произошла на проспекте Вернадского

Автомобиль Kia Rio двигался в сторону центра по проспекту Вернадского. На перекрестке с Университетским проспектом в него врезалось такси Hyundai Solaris. Каждый из водителей утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора. Однако агрессивно себя повел мужчина, управлявший такси, и друг, приехавший его поддержать. Машина Kia получила повреждения правой стороны кузова, а Hyunda получил урон по передней стороне.

Житель дома, расположенного по адресу Большая Академическая, дом 39 Б, позвонил в службу 112. Мужчина сообщил, что с балкона квартиры на втором этаже выпала женщина. На место оперативно прибыли экипажи скорой помощи и полиции. Они застали пострадавшую в сильном алкогольном опьянении и с разбитой головой. Врачи оказали ей первую помощь, но ехать в больницу женщина категорически отказалась.

Подробнее – в программе "Рейд 112".