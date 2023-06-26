"Рейд 112": "Вольво" врезалось в бетонное ограждение на Каширском шоссе

"Вольво" врезалось в бетонное ограждение на Каширском шоссе в районе дома 76, корпус 1. По словам водителя, в указанном месте его подрезал другой автомобиль, двигающийся на большой скорости в попутном направлении.

Гости свадьбы, отмечавшие торжество в Благовещенском переулке, сообщили, что у них происходит драка. По словам заявителей, к ним подошла нетрезвая пара, и завязался конфликт с одной из подруг невесты.

В районе дома 24/1 на улице Дмитрия Ульянова произошло ДТП. При пересечении улицы Профсоюзная на зеленый сигнал светофора в автомобиль "Ягуар" врезался мотокроссовый мотоцикл "Кайо".

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