Появилось видео с камер наблюдения во время ограбления Сбербанка

Опубликована видеозапись ограбления банка в Москве. Это произошло накануне на улице Новаторов. На видео видно, как мужчина в синем костюме входит в операционный зал, затем достает пистолет, стреляет в воздух и требует выдать деньги. Получив 200 тысяч рублей, налетчик бросает в операционном зале сумку и убегает. Позже выяснилось, что внутри находился муляж бомбы, сделанный из детской игрушки. Преступника ищут, а опознать его будет несложно, так как налетчик не скрывал своего лица.