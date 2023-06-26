"Рейд 112": автомобиль наехал на пешехода на Бирюлевской улице

Около 02:00 автомобиль ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода. Как позже выяснят сотрудники полиции, у дома номер 45 по Бирюлевской улице вышел дорожный конфликт между водителями автомашин Lada Largus и ВАЗ-2106. В конфликте приняли участие и водители, и пассажиры машин. На помощь одной из сторон торопился еще один мужчина на автомобиле ВАЗ-2107, который и совершил наезд на пешехода.

В 03:35 на Керамическом проезде автомобиль Hyundai совершил наезд на препятствие. По неустановленной причине водитель не справился с управлением автомобиля и на полном ходу протаранил бетонные блоки в конце дороги. От сильного удара моторный отсек вошел в салон и водитель оказался заблокирован в автомобиле. Спасатели извлекли мужчину из искореженной машины. Сотрудники полиции выяснили, что у пострадавшего водителя нет документов на разбитую машину, а автомобиль принадлежит не ему. Водителя госпитализировали в ближайшую больницу.

Подробнее – в программе "Рейд 112".