"Рейд 112": водитель мотоцикла Suzuki упал на проезжую часть

В 02:20 водитель мотоцикла Suzuki двигался по съезду с МКАД в сторону Подольска. Он не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мотоцикл опрокинулся на правую сторону, а байкер вылетел из седла на асфальт. Пострадавший байкер был доставлен в ближайшую больницу.

В 11:10 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по адресу улица Крупской, дом 4, корпус 3. Когда на место прибыли первые подразделения, происходило открытое горение в 4 гаражных боксах на площади 20 квадратных метров.15 минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Подробнее – в программе "Рейд 112".