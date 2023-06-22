"Рейд 112": массовая драка произошла на Комсомольском проспекте

В 01:55 в полицию поступила информация о массовой драке около магазина по адресу Комсомольский проспект, дом 11. На место происшествия прибыли полицейские, бойцы Росгвардии и медики. Полицейские задержали нарушителей. От госпитализации пострадавший мужчина отказался.

На Филевском бульваре обнаружили снаряд времен Великой отечественной войны. Боеприпас нашли строители у дома номер 22 во время работ по благоустройству района. Они прекратили работы, аккуратно подняли снаряд и отнесли его на безопасное расстояние от домов, затем огородили лентой и позвонили в службу 112. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиция.

Подробнее – в программе "Рейд 112".