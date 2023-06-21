"Рейд 112": автомобиль Chery врезался в ВАЗ

В 13:05 автомобиль Chery врезался в ВАЗ-2109 на улице Молдагуловой, дом 2А. От мощного удара ВАЗ выбросило на газон на другой стороне улицы. Chery продолжил движение и врезался в мачту городского освещения. Медицинская помощь не потребовалась.

В 15:10 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в доме номер 7А по Беговой аллее. Загорелось чердачное помещение полузаброшенного двухэтажного здания 1889 года постройки. Чтобы попасть в здание, спасателям пришлось вскрывать металлические двери. На тушение пожара понадобилось 20 минут. Площадь возгорания – 10 квадратных метров.

Подробнее – в программе "Рейд 112".