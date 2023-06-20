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20 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль марки Suzuki врезался в машину Nissan

"Рейд 112": автомобиль марки Suzuki врезался в машину Nissan

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В 10:00 столкнулись автомобили Mercedes и Volvo. Mercedes следовал со стороны Дмитровского шоссе, во встречном направлении двигалась автомашина Volvo. На перекрестке с улицей Зарянова водитель Mercedes стал поворачивать налево, произошло лобовое столкновение.

В 14:35 автомобиль марки Suzuki врезался в автомашину Nissan в Автомобильном проезде, дом 10, строение 7. Удар пришелся на переднюю пассажирскую дверь. Оба водителя не пострадали. Сотрудники ДПС оформили дорожное происшествие.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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