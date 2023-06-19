"Рейд 112": мотоцикл марки BMW врезался в автомашину Kia

В 6:10 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на Ташкентской улице, дом 4, корпус 1. Горел диван, на котором спали мужчина и женщина. Женщину пришлось госпитализировать в больницу.

В 9:30 мотоцикл марки BMW врезался в автомашину Kia. Киа двигалась по Новопетровскому проезду в сторону улицы Клары Цеткин. В районе дома 2А водитель решил развернуться. В следующий момент в правую сторону машины врезался мужчина на мотоцикле. От сильного удара мотоциклист вылетел из седла байка и упал на проезжую часть. Байкер был госпитализирован в ближайшую больницу. Степень вины участников ДТП установят сотрудники ГИБДД.

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