"Рейд 112": в грузовик DAF врезался автомобиль Lada Granta

В 00:55 на 15-м километре МКАД в грузовик DAF врезался автомобиль Lada Granta. По словам водителя тягача, сидящий за рулем отечественной машины потерял управление и начал биться о бетонные ограждения, а затем врезался в него. Судя по внешнему виду и реакции водителя Lada, он находился в сильном алкогольном опьянении.



В 03:40 на пульт службы 112 поступил звонок. Жители дома 15/10 по улице Голубинская сообщили, что на восьмом этаже горит двухкомнатная квартира. На место оперативно выехали все экстренные службы города: полиция, шесть машин скорой помощи и восемь расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы. Жителей соседних квартир немедленно эвакуировали. Огонь в считанные минуты охватил все помещение на этаже. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра. В пожаре погибла хозяйка квартиры.

Подробнее – в программе "Рейд 112".