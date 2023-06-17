Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": в грузовик DAF врезался автомобиль Lada Granta

"Рейд 112": в грузовик DAF врезался автомобиль Lada Granta

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Новости часа: вода ушла из более чем 4 тыс подтопленных домов в Херсонской области

Нью-Йорк вновь заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Новости часа: московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары

Новости мира: автомобиль Mercedes врезался в толпу в Хорватии

Причиной пожара в Белгороде стала проблема с электропроводкой

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек

Новости регионов: в ряде районов Севастополя пропало электричество

В 00:55 на 15-м километре МКАД в грузовик DAF врезался автомобиль Lada Granta. По словам водителя тягача, сидящий за рулем отечественной машины потерял управление и начал биться о бетонные ограждения, а затем врезался в него. Судя по внешнему виду и реакции водителя Lada, он находился в сильном алкогольном опьянении.

В 03:40 на пульт службы 112 поступил звонок. Жители дома 15/10 по улице Голубинская сообщили, что на восьмом этаже горит двухкомнатная квартира. На место оперативно выехали все экстренные службы города: полиция, шесть машин скорой помощи и восемь расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы. Жителей соседних квартир немедленно эвакуировали. Огонь в считанные минуты охватил все помещение на этаже. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра. В пожаре погибла хозяйка квартиры.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПпожарвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика