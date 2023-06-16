"Рейд 112": Nissan Note врезался в автомобиль премиум-класса Genesis на севере столицы

На севере столицы в автомобиль премиум-класса Genesis при попытке разворота врезался Nissan Note. Водитель дорогой иномарки не захотел рассказать об обстоятельствах аварии. Водители отделались ушибами.

В ночные часы ВАЗ-2107 двигался в сторону бульвара Адмирала Ушакова по улице Скобелевская. Водитель не заметил двух девушек, которые пересекали дорогу на самокате по пешеходному переходу на зеленый свет, и сбил их. Медики оказали обеим пострадавшим первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.